На Сумщине в аварии погибли мотоциклист и его пассажирка Ночью в городе Бурынь 23-летний мужчина не справился с управлением спортивным байком и въехал в бордюр.

Из-за столкновения мотоцикл с двумя людьми перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Сумской области, пишет Спецкор.

30-летняя пассажирка погибла на месте. Самого водителя бригада скорой помощи забрала в Бурынскую центральную районную больницу. Спасти молодого человека не удалось. В медучреждении врачи констатировали его смерть.

Всего с начала года на Сумщине произошло 102 ДТП, в которых погибли 20 человек.