На Сумщине в аварии погибли мотоциклист и его пассажирка

Из-за столкновения мотоцикл с двумя людьми перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Сумской области, пишет Спецкор.
30-летняя пассажирка погибла на месте. Самого водителя бригада скорой помощи забрала в Бурынскую центральную районную больницу. Спасти молодого человека не удалось. В медучреждении врачи констатировали его смерть.
Всего с начала года на Сумщине произошло 102 ДТП, в которых погибли 20 человек.
ДТП произошло около часа ночи сегодня, 22 мая, в переулке Токаревском неподалеку конечной остановки на ул. Героев Крут....
Патрульные составили 4 админматериала на нетрезвого виновника ДТП....
Событие произошло 14 мая в пгт Степановка Сумского района. Водитель автомобиля «Мерседес» сбил 8-летнего мальчика, который неожиданно выехал на проезжую...
Сегодня, 16 мая, около 10.30 на ул. Степана Бандеры произошло ДТП....
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