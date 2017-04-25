В Сумах назначили залоги вымогателям, пойманным на взятке в 150 тысяч долларов Прокуратурой и СБУ Сумщины по подозрению в вымогательстве и получении 150 000 долларов США задержаны два человека.

Прокуратурой Сумской области совместно со Службой безопасности в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства двумя лицами, в отношении одного из которых было достаточно оснований считать его действующим сотрудником Национального антикоррупционного бюро Украины, 300 000 долларов США неправомерной выгоды от владелицы торговой марки и сети магазинов за прекращение по ней уголовного преследования и закрытия уголовного производства.

В дальнейшем по просьбе предпринимательницы в одном из киевских ресторанов вымогатели согласились уменьшить вдвое сумму неправомерной выгоды. Указанный факт также зафиксирован должным образом.

В пятницу, 19 мая 2017 года, работники прокуратуры Сумщины и СБУ в Сумской области в г. Киев возле одного из столичных заведений задержали двух мужчин непосредственно после получения ими 150 000 долларов США от владелицы торговой марки.

В субботу, 20 мая 2017 года, обоим задержанным в порядке ст. 208 УПК Украины вручено уведомление о подозрении по ч. 5 ст. 27 / ч. 4 ст. 368 (пособничество в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере) УК Украины. По ходатайству прокуратуры сегодня, 22 мая 2017 года, одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 15 млн грн, его сообщнику - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 млн грн.

Досудебное расследование проводится следственным отделом Службы безопасности Украины в Сумской области, процессуальное руководство осуществляет прокуратура Сумской области. В настоящее время продолжается комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление фактических обстоятельств совершенного уголовного преступления, в том числе проверяется информация о том, что задержанный был уволен из Национального антикоррупционного бюро Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.