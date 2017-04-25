На Сумщине нашли два устаревших боеприпаса 22 мая в Сумской области обнаружили два устаревших боеприпаса. Подозрительные металлические предметы были найдены в Сумском и Ахтырском районах.

В 8:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета неподалеку с. Никольское Сумского района. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это минометная мина калибра 82 мм. На нее наткнулся местный житель у дерева во время прогулки в лесу на расстоянии 1 км от жилых домов.

А уже в 9:06 на линию экстренного вызова «101» поступила информация об обнаружении подозрительного металлического предмета вблизи с. Чернеччина Ахтырского района. Как стало известно, на предмет, внешне похожий на устаревшую минометную мину, находившийся на дне р. Ворскла, наткнулся местный житель.

В обоих случаях на местах обнаружения боеприпасов времен войны выставлена охрана, предоставлены заявки на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».