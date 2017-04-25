В Сумах «отжали» телефон у ребенка Сообщение о мошенничестве к полицейским Сумского отдела полиции поступило от 44-летней жительницы района.

Женщина обратилась с просьбой помочь разыскать злоумышленника, который рано утром в Сумах, возле центрального рынка, у ее несовершеннолетнего сына под предлогом срочного звонка, завладел ценным мобильным телефоном.

По факту мошенничества работники полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.