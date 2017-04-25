В Сумах «отжали» телефон у ребенка

Женщина обратилась с просьбой помочь разыскать злоумышленника, который рано утром в Сумах, возле центрального рынка, у ее несовершеннолетнего сына под предлогом срочного звонка, завладел ценным мобильным телефоном.
По факту мошенничества работники полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
Неизвестная злоумышленница, придумав историю о денежной реформе и обмене денег в Украине, заставила сумскую пенсионерку отдать ей свои накопления, и...
За сутки патрульные зафиксировали 2 случая, когда преступники пытались мошенническим путем завладеть денежными средствами жителей Сум....
Чтобы сэкономить на приобретении товара житель Кролевца, Недригайловского района и роменчанка решили воспользоваться объявлениями на известном Интернет-ресурсе. И перечислив деньги...
Шосткинской работники полиции разыскивают мошенников, которые обманули трех местных жительниц....
В Белопольском районе жертвой мошенничества стала 67-летняя местная жительница. Доверившись телефонному злоумышленнику, который назвал себя работником банка, она лишилась всех...