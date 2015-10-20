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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошел крестный ход московской церкви

Сегодня, 22 мая, в день церковного почитания перенесения мощей святителя Николая Чудотворца, архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий УПЦ (МП) совершил Божественную литургию на месте разрушенного Николаевского храма, который находился на нынешней площади Независимости (в прошлом - Николаевской площади) в Сумах.

Утром в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы был отслужен молебен с акафистом святителю Николаю, после чего крестным ходом священнослужители и верующие прибыли на место богослужения.

После чтения Святого Евангелия архиепископ Евлогий обратился к присутствующим со словом проповеди и архипастырским наставлением, в котором особо отметил жертвенное служение святителя Николая Чудотворца в истинной Церкви, его стремление к миру, чего и пожелал всем истинно верующим христианам, сообщает Православная Сумщина.

Общество Крестный ход
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