В Сумах прошел крестный ход московской церкви Сегодня, 22 мая, в день церковного почитания перенесения мощей святителя Николая Чудотворца, архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий УПЦ (МП) совершил Божественную литургию на месте разрушенного Николаевского храма, который находился на нынешней площади Независимости (в прошлом - Николаевской площади) в Сумах.

Утром в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы был отслужен молебен с акафистом святителю Николаю, после чего крестным ходом священнослужители и верующие прибыли на место богослужения.

После чтения Святого Евангелия архиепископ Евлогий обратился к присутствующим со словом проповеди и архипастырским наставлением, в котором особо отметил жертвенное служение святителя Николая Чудотворца в истинной Церкви, его стремление к миру, чего и пожелал всем истинно верующим христианам, сообщает Православная Сумщина.