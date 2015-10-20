В Сумах прошел крестный ход московской церкви

Утром в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы был отслужен молебен с акафистом святителю Николаю, после чего крестным ходом священнослужители и верующие прибыли на место богослужения.
После чтения Святого Евангелия архиепископ Евлогий обратился к присутствующим со словом проповеди и архипастырским наставлением, в котором особо отметил жертвенное служение святителя Николая Чудотворца в истинной Церкви, его стремление к миру, чего и пожелал всем истинно верующим христианам, сообщает Православная Сумщина.
Сумчане совершили крестный ход с чудотворной Корсунской Шпилевской иконой Божией Матери....
13-15 июля состоится крестный ход по маршруту Лебедин - Ахтырка к празднику Ахтырской иконы Божией Матери....
Впервые в Сумах паломничество проходило ночью, впервые оно было межконфессиональным: к католикам западного и восточного обрядов присоединились православные верующие, а...
19 января на праздник Крещения крестным ходом в областном центре пройдет Сумская епархия УПЦ (МП) и общество преподобного Сергия Радонежского...
В четверг, 22 октября, в центре Сум пройдет крестный ход с Корсунской иконой Божией Матери....