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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:4880

За три дня на Сумщине произошло 7 аварий с 7 пострадавшими и 2 погибшими

За последние три дня в области произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали семеро граждан, еще два человека погибли.

19 мая, около часа дня в Сумах 64-летний житель Сумского района, находясь за рулем «Москвича-2141», совершил наезд на десятилетнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионер с места происшествия скрылся, школьник же отделался ушибами и испугом, после оказания помощи медики отпустили его домой.

В тот же день, около восьми вечера, 34-летний житель Глуховского района, поехав на мопеде по делам, «не разминулся» с автомобилем «КIА», за рулем которого находился 39-летний шосткинец, и попал в больницу с переломом левой ноги. Спустя час после этого в ДТП попал другой мопедист, 23-летний юноша из Свессы, который совершил наезд на 56-летнего велосипедиста. В результате последнего с травмами госпитализировали в Ямпольскую районную больницу.

На следующий день, в 8:20, произошла авария на автодороге «Лебедин - Михайловка». Во время движения у легковушки «ВАЗ-2110» оторвался прицеп и врезался во встречный «ВАЗ-2107». Пострадали три человека: 62-летний водитель «семерки» и две его пассажирки возрастом 55-ти и 45-ти лет. Младшая женщина находится на лечении в хирургическом отделении местной больницы, остальные после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Около 23:00 ДТП с летальным исходом произошло в городе Бурынь. 23-летний юноша, будучи за рулем мотоцикла «Лонкин», не справился с управлением, в результате чего двухколесник врезался в бордюр и упал. На месте погибла 31-летняя пассажирка, сам водитель от полученных телесных повреждений скончался в приемном отделении местной больницы.

21 мая произошло два ДТП - на территории Сумского и Ахтырского районов. В первом случае выехал за пределы проезжей части и перевернулся автомобиль «Ситроен», водитель которого, 29-летний житель Житомирщины, уснул за рулем. Сейчас мужчина находится в больнице с травмами головы, грудной клетка и поперечного отдела позвоночника. Во втором случае на больничную койку с многочисленными травмами попал 30-летний ахтырчанин, который, будучи изрядно навеселе, внезапно вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода. 31-летний водитель легковушки хотя и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Сейчас по всем этим фактам проводятся соответствующие проверки, назначен ряд технических и медицинских экспертиз, в отдельных случаях уже возбуждены уголовные производства.

Полиция предостерегает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными, и помнить, что дорога не прощает легкомыслия. Ценой такой беспечности могут быть здоровье, а иногда - и человеческая жизнь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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