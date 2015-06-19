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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0556

Сумчан приглашают на конные соревнования

Соревнования для детей возрастом 10-14 лет пройдут на базе конно-спортивной школы 27 и 28 мая.

Начало Открытых детских соревнований «Маленькие cavalier’ы» в 12-00.

Адрес: г. Сумы, ул. Веретеновская 27, тел. (0542) 63-04-76.

Спорт Конный спорт
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Сумчанин отличился на Кубке Баварии
17.05.2017 14:25

Сумчанин отличился на Кубке Баварии

На прошлых выходных состоялся этап Всеукраинских соревнований по конкуру «Кубок Бавария Моторс 2017»....

Сумчанин собрал массу призов в конном спорте
15.03.2017 14:00

Сумчанин собрал массу призов в конном спорте

В Жашкове состоялись Открытые региональные соревнования по преодолению препятствий Кубок Parade Allure, которые открывают новый сезон конных соревнований на открытом...

Сумские конники отличились в Харькове
02.08.2016 16:03

Сумские конники отличились в Харькове

30-31 июля в Харькове состоялся 3-ый этап Кубка «Бавария моторс» по конному спорту....

22.07.2016 13:32

В Сумах пройдут соревнования между «Маленькими кавальеро»

23-24 июля на базе конно-спортивной школы на Веретеновке состоится конно-спортивные соревнования среди юниоров «Маленькие кавальеро»....

В Сумах прошел открытый чемпионат города по конному спорту
19.06.2015 17:10

В Сумах прошел открытый чемпионат города по конному спорту

13-14 июня состоялся открытый чемпионат города по конному спорту....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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