Сумчан приглашают на конные соревнования

Начало Открытых детских соревнований «Маленькие cavalier’ы» в 12-00.
Адрес: г. Сумы, ул. Веретеновская 27, тел. (0542) 63-04-76.
На прошлых выходных состоялся этап Всеукраинских соревнований по конкуру «Кубок Бавария Моторс 2017»....
В Жашкове состоялись Открытые региональные соревнования по преодолению препятствий Кубок Parade Allure, которые открывают новый сезон конных соревнований на открытом...
30-31 июля в Харькове состоялся 3-ый этап Кубка «Бавария моторс» по конному спорту....
23-24 июля на базе конно-спортивной школы на Веретеновке состоится конно-спортивные соревнования среди юниоров «Маленькие кавальеро»....
13-14 июня состоялся открытый чемпионат города по конному спорту....