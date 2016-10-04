В Сумах играли в теннис самые юные

Играли сразу в двух лигах.
3 лига : 1 место — Лемишко Матвей, 2 место — Гриценко София, 3 место — Бабченко Иван. Лига Red: 1 место — Пачема Ростислав, 2 место — Братушка Никита, 3 место — Кочиш Диана.
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