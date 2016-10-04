В Сумах играли в теннис самые юные 21 мая в Сумах прошел второй тур серии ТА тур в Теннисной академии.

Играли сразу в двух лигах. 3 лига : 1 место — Лемишко Матвей, 2 место — Гриценко София, 3 место — Бабченко Иван. Лига Red: 1 место — Пачема Ростислав, 2 место — Братушка Никита, 3 место — Кочиш Диана.