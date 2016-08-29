Сумские волейболистки сыграли в Коропово

В турнире приняли участие 17 украинских команд, три литовские, три польские, по одной латвийской и шотландской. Среди них четверо сумчанок. Пары Анастасия Лысенко / Влада Фенько и пара Елизавета Сулима (Сумы) / Анна Шумейко (Белая Церковь) дошли до ¼ финала, пара София Рылова (Черноморск) / Анна Затылкина (Сумы) выбыли на групповом этапе, пишет sportclub.sumy.ua.
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