Сумчанки ходили в Подебрадах 21 мая в Чехии прошел Кубок Европы по спортивной ходьбе.

Прекрасно дистанцию 20 км преодолели сумчанка Инна Кашина и Надежда Боровская с Волыни. И тем обиднее, что девушки остались без медалей. Однако поводы для радости, к счастью, тоже были. Обе вошли в первую пятерку, отобрались на чемпионат мира, а Кашина еще и установила личный рекорд.

В течение всей дистанции девушки держались среди лидеров. Сначала первой из украинок шла Боровская, ближе к финишу Кашина ее опередила. В результате Инна стала четвертой с лучшим результатом в своей карьере — 1:30.11 ч, а Боровская финишировала вслед с лучшим показателем нынешнего сезона (1:30.26 ч). Победила итальянка Антонелла Пальмизано (1:27.57 ч).

К сожалению, Валентине Мирончук и Елене Мизернюк не удалось поддержать Кашину и Боровскую. Мизернюк финишировала 28-й (1:38.26), а Мирончук — 35-й (1:40.55). В командном зачете учитывают по три лучшие результата, и в нем для первой тройки нашим девушкам не хватило всего одного очка! Украинки — четвертые (37 очков). Победили испанки (18), итальянки (34) и литовки (36) выиграли серебряные и бронзовые медали соответственно.

Юниорки шли дистанцию 10 км. Быстрее всех среди украинок ее преодолела Дарья Хусаинова из Житомира. Она прошла дистанцию с повторением личного рекорда (50.03 мин) и стала тринадцатой. 23-е место заняла сумчанка Ксения Белова (51.52 мин), а уродженка Сум Ирина Чернуха, выступающая тепер за Волынь, финишировала 25-й (52.25 мин — личный рекорд).

В командном зачете Украинский заняли шестое место (36 очков). Победили испанки (10), а в индивидуальном зачете первое место заняла Яна Смердова, которая выступала под нейтральным флагом (46.39 мин).