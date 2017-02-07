Сумские дзюдоисты отличились в Днепре

Третье место и звание мастера спорта Украины завоевала воспитанница Сумской ШВСМ Анжела Титаренко (в весовой категории до 52 кг). Чемпионом стал мастер спорта международного класса Артем Хомула (73 кг), сообщает sportclub.sumy.ua.
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