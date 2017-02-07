Сумские дзюдоисты отличились в Днепре 18 мая в Днепре завершился чемпионат Украины по дзюдо среди молодёжи до 23 лет.

Третье место и звание мастера спорта Украины завоевала воспитанница Сумской ШВСМ Анжела Титаренко (в весовой категории до 52 кг). Чемпионом стал мастер спорта международного класса Артем Хомула (73 кг), сообщает sportclub.sumy.ua.