Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:01294

Сумских националистов обвинили в вандализме

После воскресного марша в честь Героев на центральной улице Сум остались следы прохода факельного шествия.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Сумской облгосадминистрации Олег Кривцов.

«Примеры последствий проявлений «патриотизма» в г.Сумы. На первых трех фото изображен результат факельного шествия по ул. Соборной. На последних двух фото «граффити» на фасадах зданий центральной части города. Непонятно почему «патриоты» Украины ведут себя как вандалы в родном городе?», - написал чиновник.

Фото
Общество Вандализм Факельное шествие
view counter

По тематике

В Сумах вандалы-строители поиздевались над деревом
18.05.2017 12:33

В Сумах вандалы-строители поиздевались над деревом

Строители детсада на Химгородке, которым так гордится мэр Сум Александр Лысенко, для установки забора поиздевались над мешающим им деревом....

У Сумах пройде смолоскипний марш до Дня Героїв
15.05.2017 11:21

У Сумах пройде смолоскипний марш до Дня Героїв

21 травня о 20:30 в місті Суми відбудеться смолоскипний марш до Дня Героїв...

В Сумах вандализировали памятный знак Небесной сотне
10.05.2017 09:36

В Сумах вандализировали памятный знак Небесной сотне

В Сумах на День победы над нацизмом вандалы облили желтой краской памятный знак в честь Героев Небесной сотни и участников...

Полицейские Шостки задержали кладбищенского вандала
14.04.2017 13:07

Полицейские Шостки задержали кладбищенского вандала

Правоохранители на «горячем» задержали ранее судимого 70-летнего мужчину, укравшего из захоронения на городском кладбище металлические столбики ограждения....

Сумские чиновники решили «забить» на вандализированную купальщицу
03.04.2017 09:56

Сумские чиновники решили «забить» на вандализированную купальщицу

За два месяца чиновники сумской мэрии ничего не сделали для восстановления фигуры «Купальщицы» в городском парке....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.