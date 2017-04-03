Сумских националистов обвинили в вандализме После воскресного марша в честь Героев на центральной улице Сум остались следы прохода факельного шествия.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Сумской облгосадминистрации Олег Кривцов.

«Примеры последствий проявлений «патриотизма» в г.Сумы. На первых трех фото изображен результат факельного шествия по ул. Соборной. На последних двух фото «граффити» на фасадах зданий центральной части города. Непонятно почему «патриоты» Украины ведут себя как вандалы в родном городе?», - написал чиновник.