Сумских националистов обвинили в вандализме

Об этом на своей странице в фейсбуке написал и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Сумской облгосадминистрации Олег Кривцов.
«Примеры последствий проявлений «патриотизма» в г.Сумы. На первых трех фото изображен результат факельного шествия по ул. Соборной. На последних двух фото «граффити» на фасадах зданий центральной части города. Непонятно почему «патриоты» Украины ведут себя как вандалы в родном городе?», - написал чиновник.
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