В Сумах открылся региональный центр развития местного самоуправления Сумской центр развития местного самоуправления официально открылся 22 мая при поддержке Программы для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития «U-LEAD с Европой» и Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион).

Участие в церемонии открытия регионального центра на площади Независимости, 3/1, в Сумах приняли: глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, руководитель Группы поддержки Центрального офиса реформ Программы «U-LEAD с Европой» Александра Фелингер, координатор Центрального офиса реформ при Минрегионе Татьяна Матийчик, представители областного совета и объединенных громад Сумщины… После открытия в открывшемся офисе состоялся круглый стол по актуальным вопросам реформы децентрализации, сообщает Пресс-центр инициативы «Децентрализация власти».

Николай Клочко выразил благодарность европейским партнерам за создание и финансирование Сумского центра развития местного самоуправления и подчеркнул: «Очень важно, что это независимое учреждение, не подчиняется ни ОГА, ни облсовету, но я уверен, что мы хорошо будем сотрудничать».

Александра Фелингер напомнила, что это уже 12-й региональный центр, открытый в этом году при поддержке Программы U-LEAD, то есть осталась еще половина из 24 таких центров. «Сам факт создания этого центра свидетельствует, что мы пытаемся институционализировать подход «снизу вверх» и создать возможности для того, чтобы рядовые граждане получили пользу от реформы децентрализации», - сказала она.

Татьяна Матийчик заметила: «Скоро мы получим полностью сформированную сеть центров развития местного самоуправления, которые будут помогать продвигать реформы. В этом году акцент будет делаться на секторальной децентрализации, прежде всего на реформу сферы образования и здравоохранения».

Директор Сумского обособленного подразделения Учреждения «Центр развития местного самоуправления» Александр Хоруженко отметил: «Сумщина за последний год сделала большой шаг в содействии территориальным громадам в их добровольном объединении: год назад у нас была только одна объединенная громада, а сегодня созданы уже 22 ОТГ. Мы делаем все возможное, чтобы на конец 2017 года их было уже 35. Надеюсь, что наш центр станет штабом реформ в Сумской области и будет способствовать не только территориальному объединению громад, но также институциональному становлению и развитию, делать их сильными и способными. Также мы уже приобщаемся к внедрению секторальных реформ на Сумщине, в частности в сферах здравоохранения и образования, к созданию новой сети центров предоставления административных услуг и центров безопасности громад, разработки для ОТГ стратегических планов развития».

Центр развития местного самоуправления (ЦРМС) является некоммерческой организацией с 24 региональными центрами, созданной для укрепления потенциала украинских государственных и местных органов власти на центральном, региональном и местном уровнях в тесном сотрудничестве с Минрегионом.