На Сумщине создана еще одна ОТГ

Глава облгосадминистрации Николай Клочко своим распоряжением утвердил заключение о соответствии Конституции и законам Украины проекта решения «О добровольном объединении территориальных громад», одобренного Томашевским, Рубанским и Коровинским сельскими советами Недригайловского района, об объединении в Коровинскую сельскую ОТГ с административным центром в селе Коровинцы.
Ближайшая перспектива Сумщины - 30 сформированных объединенных территориальных громад....
Соответствующее распоряжение принял Кабинет Министров Украины....
Верхнесыроватская сельская объединенная территориальная громада стала крупнейшей ОТГ Сумского района с населением 6986 человек и второй межрайонной громадой в области....
Окончательные решения о создании Степановской поселковоц объединенной территориальной громады приняли депутаты Степановского поселкового и Подлесновского сельского совета Сумского района....
Сегодня, 14 марта, состоялось торжественное подписание меморандумов о сотрудничестве между представителями 12 объединенных территориальных громад и компанией SKL International о...