На Сумщине создана еще одна ОТГ Сумская облгосадминистрация обратилась в Центральную избирательную комиссию для принятия ею решения о назначении первых выборов депутатов и главы Коровинской объединенной территориальной громады.

Глава облгосадминистрации Николай Клочко своим распоряжением утвердил заключение о соответствии Конституции и законам Украины проекта решения «О добровольном объединении территориальных громад», одобренного Томашевским, Рубанским и Коровинским сельскими советами Недригайловского района, об объединении в Коровинскую сельскую ОТГ с административным центром в селе Коровинцы.