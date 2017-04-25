Патрульные нашли угнанное на Николаевщине авто Сумские патрульные обнаружили автомобиль, который находился в розыске в Николаевской области.

20 мая, около 17 часов, патрулируя улицу Ильинскую, экипаж патрульных заметил автомобиль Honda Civic, который находился в ориентировании.

Инспекторы остановили указанное авто. Проверив автомобиль по имеющимся базам, стражи порядка установили, что он находится в розыске как похищенный в Николаевской области.

22-летний водитель пояснил, что с помощью интернета нашел и взял этот легковушка в аренду в столице Украины.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.