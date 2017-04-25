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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:501

Патрульные нашли угнанное на Николаевщине авто

Сумские патрульные обнаружили автомобиль, который находился в розыске в Николаевской области.

20 мая, около 17 часов, патрулируя улицу Ильинскую, экипаж патрульных заметил автомобиль Honda Civic, который находился в ориентировании.

Инспекторы остановили указанное авто. Проверив автомобиль по имеющимся базам, стражи порядка установили, что он находится в розыске как похищенный в Николаевской области.

22-летний водитель пояснил, что с помощью интернета нашел и взял этот легковушка в аренду в столице Украины.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.

Право Угон
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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