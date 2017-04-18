В Сумах патрульные поймали малолетних гопников Патрульные оперативно задержали 2 мужчин, которые вымогали деньги у своих сверстников.

Инцидент произошел 20 мая, около 14 часов, на улице Кооперативной. Сначала патрульные получили сообщение о 2 парнях, которые, угрожая физической расправой, пытались завладеть денежными средствами 16-летнего юноши. Пострадавший отказал им, после чего незнакомцы скрылись в неизвестном направлении.

Получив их приметы 2 экипажа начали их поиски. Через некоторое время инспекторам удалось найти их. Ими оказались 16-и 19-летние юноши. Стражи порядка вызвали родителей несовершеннолетнего и доставили их в Сумское отделение полиции.

После этого, на той же улице, к полицейским обратился 17-летний парень, который рассказал, что неизвестные путем угроз завладели его средствами в сумме 50 гривен.

Приметы обидчиков полностью соответствовали приметам тех ребят, которых только что задержали патрульные. Потерпевший, в отделении полиции, узнал их.

По имеющимся базами патрульные установили, что ранее 19-летний задержанный, злоупотребляя доверием, завладел большим количеством денег, за что находился в розыске.

Сейчас проводится проверка.