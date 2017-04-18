В Сумах патрульные поймали малолетних гопников

Инцидент произошел 20 мая, около 14 часов, на улице Кооперативной. Сначала патрульные получили сообщение о 2 парнях, которые, угрожая физической расправой, пытались завладеть денежными средствами 16-летнего юноши. Пострадавший отказал им, после чего незнакомцы скрылись в неизвестном направлении.
Получив их приметы 2 экипажа начали их поиски. Через некоторое время инспекторам удалось найти их. Ими оказались 16-и 19-летние юноши. Стражи порядка вызвали родителей несовершеннолетнего и доставили их в Сумское отделение полиции.
После этого, на той же улице, к полицейским обратился 17-летний парень, который рассказал, что неизвестные путем угроз завладели его средствами в сумме 50 гривен.
Приметы обидчиков полностью соответствовали приметам тех ребят, которых только что задержали патрульные. Потерпевший, в отделении полиции, узнал их.
По имеющимся базами патрульные установили, что ранее 19-летний задержанный, злоупотребляя доверием, завладел большим количеством денег, за что находился в розыске.
Сейчас проводится проверка.
В состав полицейской комиссии управления патрульной полиции в г. Сумы выберут две кандидатуры от общественности....
На днях, ночью, стражи порядка получили сообщение о пожилом человеке, который еще после обеда ушел из дома и до сих...
В Сумах патрульные задержали 3 человек, которые разбили стекло в развлекательном комплексе....
Патрульные обнаружили женщину, которая находится в розыске за совершение мошеннических действий....
В Сумах полицейский Prius снова стал участником ДТП....