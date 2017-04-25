Сумское НПО получило право поставлять свою продукцию для нефтехимического комплекса Ирана ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» расширяет свои бизнес-возможности на Ближнем Востоке. На днях предприятие получило статус одобренного поставщика в National Iranian Petrochemical Company (NIPC), благодаря чему отныне сможет участвовать в тендерах на поставку широкого спектра производимого оборудования для нефтехимической отрасли страны-партнера.

До настоящего времени СНПО работало на иранском рынке исключительно в нефтегазовом сегменте, где имеет довольно-таки показательные референции.

«Впервые о сумских машиностроителях в Иране узнали еще в середине 90-х годов прошлого столетия, когда была с успехом возведена и запущена в эксплуатацию компрессорная станция (КС) «Фарошбанд». В дальнейшем с помощью нашего предприятия в этом государстве появился целый ряд мощных КС. Среди них: «Нурабад», «Исфаган», «Чалванд», Ардабил», «Сараб», «Хаджиабад», «Хараван», «Сирджан», «Савех», «Южный Парс», «Шуридже» и многие другие. Особенное место в общем перечне занимает газокомпрессорная станция на подземном хранилище газа «Сарадже». Это самый крупный объект из всех построенных сумскими машиностроителями в Иране. В рамках реализации данного проекта были созданы эксклюзивные турбокомпрессорные агрегаты мощностью 25 МВт с двухкорпусными центробежными компрессорами низкого и высокого давления. Производителей подобной техники можно сосчитать на пальцах одной руки. Так что нефтяники и газовики Ирана о компетенциях СНПО знают не понаслышке», – отмечает начальник отдела маркетинга предприятия Игорь Булыгин.

Наряду с нефтегазовым рынком данной ближневосточной страны, высокий интерес представляет и ее нефтехимическая отрасль, которая курируется National Iranian Petrochemical Company.

В частности, в Иране работает больше сорока нефтехимических комплексов. По оценкам экспертов, кроме их переоснащения, ожидается всплеск строительства новых объектов этого направления. Уже к 2019 году объем инвестиций в иранскую нефтехимию может превысить $40 млрд.

«Нефтехимический сегмент Исламской Республики Иран сулит большие перспективы тем товаропроизводителям, которые докажут госкомпании NIPC свою компетентность в процессе предварительной квалификации и получат статус ее одобренного поставщика. Сумское НПО – одно из немногих предприятий из Восточной Европы, кому это удалось сделать. На прохождение всех необходимых процедур нам понадобилось полтора года», – добавляет Игорь Булыгин.

ПАО «Сумское НПО» специализируется на производстве газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций разного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности, а также атомных электростанций.

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