В сумских больницах продолжаются ремонты Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах.

В городской клинической больнице № 1 заменили пол в лаборатории и отремонтировали манипуляционную реанимационного отделения, а также начали замену пола в урологическом отделении, ремонт в кабинете хирурга поликлиники № 1 и в палате ортопедо-травматологического отделения № 1.

В городской клинической больнице № 4 ремонтировали инфекционное отделение, в городской клинической больнице № 5 - кабинет, внутренняя сторона фасада больницы и поликлиники, приемную.

В городской детской клинической больницы Святой Зинаиды начали капитальный ремонт хозяйственной части (ул. Троицкая, 57; сумма выделенных средств - 400 тыс. грн), капитальный ремонт больничного лифта поликлиники № 1 (ул. Труда, 3; сумма выделенных средств - 130 тыс. грн), капитальный ремонт педиатрического отделения стационара (ул. Троицкая, 28), а также разработали проект капитального ремонта фасада поликлиники № 2 по ул. Ивана Сирко, 3.

В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии проводили текущий ремонт кабинета психопрофилактики в женской консультации и палаты гинекологического отделения.

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 занимались текущим ремонтом кабинетов.