Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10125

В сумских больницах продолжаются ремонты

Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах.

В городской клинической больнице № 1 заменили пол в лаборатории и отремонтировали манипуляционную реанимационного отделения, а также начали замену пола в урологическом отделении, ремонт в кабинете хирурга поликлиники № 1 и в палате ортопедо-травматологического отделения № 1.

В городской клинической больнице № 4 ремонтировали инфекционное отделение, в городской клинической больнице № 5 - кабинет, внутренняя сторона фасада больницы и поликлиники, приемную.

В городской детской клинической больницы Святой Зинаиды начали капитальный ремонт хозяйственной части (ул. Троицкая, 57; сумма выделенных средств - 400 тыс. грн), капитальный ремонт больничного лифта поликлиники № 1 (ул. Труда, 3; сумма выделенных средств - 130 тыс. грн), капитальный ремонт педиатрического отделения стационара (ул. Троицкая, 28), а также разработали проект капитального ремонта фасада поликлиники № 2 по ул. Ивана Сирко, 3.

В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии проводили текущий ремонт кабинета психопрофилактики в женской консультации и палаты гинекологического отделения.

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 занимались текущим ремонтом кабинетов.

Общество Ремонт больниц
view counter

По тематике

15.05.2017 15:29

В Сумах продолжаются ремонты в больницах

В сумских больницах продолжаются мероприятия по проведению ремонтов....

24.04.2017 15:55

В Сумах продолжаются ремонты в больницах

Информацию по выполнению мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю, предоставил горотдел здравоохранения....

18.04.2017 12:34

В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию по выполнению мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю, предоставил горотдел здравоохранения....

10.04.2017 16:36

В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию о выполнении мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения....

04.04.2017 10:10

В Сумах продолжаются ремонты в больницах

Информацию о выполнении мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю, предоставил горотдел здравоохранения....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.