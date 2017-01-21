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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:14184

Сумщина заняла 23-е место в рейтинге социально-экономического развития

На сайте Минрегионразвития опубликован рейтинг социально-экономического развития областей Украины за 2016 год.

Лидирует в нем Киев, дальше – Харьковская, Киевская, Винницкая, Черновецкая области…

Замыкают рейтинг Херсонская, Черниговская, Сумская, Донецкая и Луганская области. По итогам года область опустилась на 4 позиции.

Общую рейтинговую оценку регионов рассчитывали по 64 показателям, которые сгруппированы по 12 направлениям.

Что интересно, по инвестиционно-инновационному развитию и внешнеэкономической сотрудничеству Сумщина заняла второе место, пропустив вперед только Киев.

По возобновляемой энергетике и энергоэффективности – 7-ое место, опередив тот же Киев (который оказался только 20-ым). Здесь Сумщина заняла первое место по «теплым кредитам».

По доступности и качеству услуг в сфере образования – 8-ое. Здесь первое место по проценту охвата детей внешкольным образованием – 98,7%. Зато 24-ое по проценту поступивших в вузы выпускников– 36,1%.

По финансовой самодостаточности, а также по развитию малого и среднего предпринимательства  – 11-ое.

По эффективности рынка труда – 18-ое. Предпоследнее место по сумме задолженности по зарплате. Хуже только на Луганщине.

По досутпности и качеству услуг в сфере здравоохранения – 19-ое.

По развитию инфраструктуры – 21-ое.

По экономической и социальной сплоченности – 23 место.

По социальной защите и безопасности – 24-ое. Последнее место по количеству уголовных преступлений против жизни и здоровья людей.

По рациональному природопользованию и качеству окружающей среды – 24-ое. Последнее место по темпу уменьшения выбросов загрязняющих веществ передвижными источниками загрязнения в расчете на единицу населения.

По экономической эффективности – 25-ое. Последнее место по индексу промышленной продукции – 91,2%, 24-25-место по индексу потребительских цен 114,2%.

Экономика Рейтинг
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