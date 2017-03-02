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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20176

На Сумщине организатор подпольного казино заплатит 255 тысяч штрафа

По принципиальной позиции прокуратуры за занятие игорным бизнесом роменчанин оплатит четверть миллиона гривен.

Роменской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 50-летнего роменчанина, который в нарушение требований действующего законодательства организовал противоправную деятельность, связанную с проведением и предоставлением возможности доступа к азартным играм.

Так, в г. Ромны обвиняемый под прикрытием интернет-кафе организовал игровой зал, деятельность которого была приостановлена в конце 2014 года. Во время обыска в помещении изъято семь системных блоков и шесть терминалов, которые согласно заключению судебной компьютерно-технической экспертизы были игровыми автоматами, а компьютеры содержат программное обеспечение, осуществляющим функции симулятора игровых автоматов.

Как сообщил заместитель руководителя Роменской местной прокуратуры Юрий Лукьяненко, по решению суда обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины и назначено наказание в виде штрафа в размере пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 255 тысяч гривен. Изъятое имущество - конфисковано в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Игорный бизнес
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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