На Сумщине организатор подпольного казино заплатит 255 тысяч штрафа По принципиальной позиции прокуратуры за занятие игорным бизнесом роменчанин оплатит четверть миллиона гривен.

Роменской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 50-летнего роменчанина, который в нарушение требований действующего законодательства организовал противоправную деятельность, связанную с проведением и предоставлением возможности доступа к азартным играм.

Так, в г. Ромны обвиняемый под прикрытием интернет-кафе организовал игровой зал, деятельность которого была приостановлена в конце 2014 года. Во время обыска в помещении изъято семь системных блоков и шесть терминалов, которые согласно заключению судебной компьютерно-технической экспертизы были игровыми автоматами, а компьютеры содержат программное обеспечение, осуществляющим функции симулятора игровых автоматов.

Как сообщил заместитель руководителя Роменской местной прокуратуры Юрий Лукьяненко, по решению суда обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины и назначено наказание в виде штрафа в размере пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 255 тысяч гривен. Изъятое имущество - конфисковано в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры области.