Очередной чиновник пообещал Олимпийскому чемпиону возродить гребную базу в Сумах 22 мая в Сумах состоялась встреча главы Сумского облсовета Владимира Токаря с двукратным Олимпийским чемпионом по гребле, заслуженным мастером спорта и Почетным гражданином города Сумы Александром Шапаренко.

Разговор касался восстановления в Сумах гребной базы на реке Псел, где в свое время делал свои первые взмахи веслом легендарный земляк. К сожалению, сейчас эта база находится в запущенном состоянии и требует значительного ремонта.

Владимир Токарь пообещал всестороннюю поддержку, поскольку, по его мнению, Сумщина должна не только гордиться своими земляками мирового уровня, но и поддерживать их намерения воспитывать новые поколения спортсменов.

Он отметил, что нужно создать комиссию, которая проведет обследование на базе, определит первоочередные шаги, обсчитает финансирования, затраты. Далее планируется разработка проекта, и уже тогда вопрос будет вынесен на рассмотрение депутатов областного совета. Есть желание, говорит Владимир Токарь, возродить базу, чтобы она стала центром зеленого туризма на Сумщине. К сотрудничеству будут привлечены, прежде всего, специалисты управления молодежи и спорта ОГА, архитекторы, спонсоры.

Присутствующие также обсудили в перспективы проведения соревнований гребле на байдарках на призы Александра Шапаренко, которые бы имели официальный статус, сообщает сайт облсовета.

Напомним, Александр Шапаренко оббивает пороги властных кабинетов уже не первый год, если не десятилетие, однако, кроме обещаний, дальше дело не идет.