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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2991

Сумские дзюдоисты стали третьими в Украине

14-15 мая во Львове проходил чемпионат Украины по дзюдо среди 15- и 16-летних.

Среди 15-летних спортсменов наши дзюдоисты завоевали 3 золота, одно серебро и две бронзы, что позволило занять третье командное место.

Чемпионами стали Артем Непомящий (35 кг, Роменская ДЮСШ), Владислав Беседовский (60 кг, ДЮСШ «Динамо» Сумы) и Анастасия Кармазова (40 кг, Ахтырская ДЮСШ). Второе место заняла Ярина Федорченко (36 кг, Ахтырская ДЮСШ). Бронза – у Владислава Шумера (55 кг, ДЮСШ «Динамо») и Маргариты Выпирайло (48 кг, ДЮСШ «Динамо»).

Среди 16-лентних успехи не такие существенные – 1 серебро и 4 бронзы. Второе место заняла Валерия Ващенко (48 кг, Роменская ДЮСШ). Третье - Александр Искрицкий (42 кг, Роменская ДЮСШ), Антон Клейнос (50 кг, Роменская ДЮСШ), Игорь Басанец (+81 кг, ДЮСШ «Сумы») и Анастасия Шульга (57 кг, Середина-Буда).

В общем зачете Сумщина заняла 11-ое место.

Спорт Дзюдо
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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