В Сумах хотят отстроить еще один детсад

«Вернем садик детям!
Спасибо ученому совету Сумского национального аграрного университета за то, что приняли решение передать помещение бывшего детского сада «Соловушка» на баланс города. Следующий шаг за депутатами Сумского горсовета - взять на баланс и возродить детское дошкольное учреждение, которое крайне необходим в этом микрорайоне.
Вот пример эффективного сотрудничества органов местного самоуправления и государственных учреждений. Кстати, поздравляю СНАУ с 40-летием!» - говорится в сообщении.
Петиция «Обязать сумских застройщиков строить детские сады за их средства» получила ответ от городских властей....
Руководство детского сада № 13 «Купава» вышло с инициативой достроить мансардный этаж над своим двухэтажным зданием....
За время летних каникул во многих учебных заведениях города прошли ремонты....
За средства городского бюджета в дошкольных учреждениях для детей с особыми образовательными потребностями установили новые спортивные и игровые площадки....
В Сумах подвели итоги городского смотра-конкурса методических кабинетов дошкольных учебных заведений, который проходил в мае....