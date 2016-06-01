В Сумах хотят отстроить еще один детсад Об этом пишут на странице в фейсбуке мэра Сум Александр Лысенко.

«Вернем садик детям!

Спасибо ученому совету Сумского национального аграрного университета за то, что приняли решение передать помещение бывшего детского сада «Соловушка» на баланс города. Следующий шаг за депутатами Сумского горсовета - взять на баланс и возродить детское дошкольное учреждение, которое крайне необходим в этом микрорайоне.

Вот пример эффективного сотрудничества органов местного самоуправления и государственных учреждений. Кстати, поздравляю СНАУ с 40-летием!» - говорится в сообщении.