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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах определили самую спортивную семью области

20 мая в Сумах прошел финал этапа областных соревнований «Мама, папа, я - спортивная семья».

Соревнования прошли под патронатом Сумского областного отделения НОК и Сумского областного центра физического здоровья населения «Спорт для всех».

Соревнования были интересными, поскольку сочетают в себе спорт, развлечения и здоровую конкуренцию.

Семьи принимали активное участие в спортивных эстафетах «Скорость с мячом», «Полоса препятствий», «Флорбол» и др. Команды показали настоящий пример единения и взаимопонимания. Родители и дети с невероятным азартом бегали, прыгали и преодолевали все препятствия.

По итогам соревнований первое место заняла семья Терех (г. Шостка), второе - семья Батеха (г. Шостка), третье - семья Курбет (г. Сумы).

Спорт Спорт для всех
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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