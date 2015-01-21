В Сумах определили самую спортивную семью области

Соревнования прошли под патронатом Сумского областного отделения НОК и Сумского областного центра физического здоровья населения «Спорт для всех».
Соревнования были интересными, поскольку сочетают в себе спорт, развлечения и здоровую конкуренцию.
Семьи принимали активное участие в спортивных эстафетах «Скорость с мячом», «Полоса препятствий», «Флорбол» и др. Команды показали настоящий пример единения и взаимопонимания. Родители и дети с невероятным азартом бегали, прыгали и преодолевали все препятствия.
По итогам соревнований первое место заняла семья Терех (г. Шостка), второе - семья Батеха (г. Шостка), третье - семья Курбет (г. Сумы).
В Конотопе открыли центры спортивного досуга для участников АТО....
В двух госструктурах области проведут внутренний аудит....