Сумские легкоатлеты стали лучшими в эстафетах 20 мая на НСК «Олимпийский» в Киеве прошел командный чемпионат Украины по эстафетному бегу.

По итогам выступлений спортсмены Сумщины заняли первое общекомандное место, завоевав 7 первых мест и по одному второму и третьему.

Чемпионами стали команды:

юниорок 4х100 м в составе Алины Титаренко, Анны Цыбульник, Дарьм Косенко и Дари Маслюк с результатом 48.94 с.

юниоров 4х100 м - Андрей Волынец, Максим Ревера, Антон Никоненко и Ярослав Демченко - 43.19 с.

молодежь, женщины Дарья Маслюк, Евгения Мучарова, Виктория Луника и Анастасия Шишняк - 48.07 с.

молодежь, мужчины 4х100 м - Алексей Сергиенко, Алексей Поздняков, Михаил Тютюнников и Станислав Тритяк - 41.70 с.

мужчины 4х400 м - Юрий Сторож, Виталий Бутрым, Владимир Супрун и Виталий Корж - 40.16 с.

молодежь, мужчины 4х400 м - Алексей Сергиенко, Федор Савостьян, Антон Слизченко и Юрий Сторож - 3:20.06.

мужчині 4х400 м - Виталий Бутрым, Ярослав Демченко, Михаил Тютюнников и Алексей Поздняков - 3:09.91.

Второе место заняла женская молодежная команда 4х400м - Елена Галак, Анна Цыбульник, Виктория Луника и Евгения Мучарова - 3:56.76.

Третье место заняла мужчская команда 4х800 м - Андрей Лысенко, 16-летний Николай Бабич, Владислав Масло и Константин Ожийов - 8:02.65.