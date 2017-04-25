Сумские легкоатлеты стали лучшими в эстафетах

По итогам выступлений спортсмены Сумщины заняли первое общекомандное место, завоевав 7 первых мест и по одному второму и третьему.
Чемпионами стали команды:
юниорок 4х100 м в составе Алины Титаренко, Анны Цыбульник, Дарьм Косенко и Дари Маслюк с результатом 48.94 с.
юниоров 4х100 м - Андрей Волынец, Максим Ревера, Антон Никоненко и Ярослав Демченко - 43.19 с.
молодежь, женщины Дарья Маслюк, Евгения Мучарова, Виктория Луника и Анастасия Шишняк - 48.07 с.
молодежь, мужчины 4х100 м - Алексей Сергиенко, Алексей Поздняков, Михаил Тютюнников и Станислав Тритяк - 41.70 с.
мужчины 4х400 м - Юрий Сторож, Виталий Бутрым, Владимир Супрун и Виталий Корж - 40.16 с.
молодежь, мужчины 4х400 м - Алексей Сергиенко, Федор Савостьян, Антон Слизченко и Юрий Сторож - 3:20.06.
мужчині 4х400 м - Виталий Бутрым, Ярослав Демченко, Михаил Тютюнников и Алексей Поздняков - 3:09.91.
Второе место заняла женская молодежная команда 4х400м - Елена Галак, Анна Цыбульник, Виктория Луника и Евгения Мучарова - 3:56.76.
Третье место заняла мужчская команда 4х800 м - Андрей Лысенко, 16-летний Николай Бабич, Владислав Масло и Константин Ожийов - 8:02.65.
21 мая в Чехии прошел Кубок Европы по спортивной ходьбе....
Виктория Калюжная стала лучшей легкоатлеткой апреля в Украине....
На выходных в Бурсе (Турция) прошла матчевая встреча по легкой атлетике между украинской, белорусской и местной сборными юниоров....
30 апреля в Харькове прошел традиционный, уже 4-й Харьковский марафон....
30 апреля в Черкассах прошел чемпионат Украины по бегу на 10000 метров....