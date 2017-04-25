В Сумах полиция задержала банду квартирных воров Троицу злоумышленников задержали, когда они пытались обокрасть квартиру в новостройке города на окраине Сум.

Задержанные - два брата сумчанина - одному из которых 31, другому 33 года и 25-летний житель Путивля. Во время обыска легкового автомобиля, на котором передвигались друзья, правоохранители обнаружили наборы отмычек, перчатки, формы для снятия оттисков с ключей, электрошокер, металлическую телескопическую «дубинку», оптический прибор слежения, мобильные телефон с изъятыми из них аккумуляторными батареями и т.п.

«Злоумышленников сотрудники криминальной полиции обнаружили в ходе проведения комплексных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение краж из жилищ граждан, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - Все они уже имели судимости. Сейчас они задержаны и находятся в следственном изоляторе. Им объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ст.185 ч.3 «Кража» Уголовного кодекса Украины».

Согласно действующему законодательству наказанием для них может стать лишение свободы на срок до 6 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.