На Конотопщине инвалид потерял 40 тысяч из-за «денежной реформы» Под предлогом денежной реформы, незнакомец обманул тяжелобольного пенсионера. У 60-летнего мужчины аферист выманил около 40 000 гривен.

На пульт «102» от 87-летней жительницы Конотопского района поступило сообщение о мошенничестве. Женщина рассказала, что злоумышленник нагло обманул ее тяжелобольного сына. Работникам полиции, которые сразу выехали на вызов, она сообщила, что днем, работая по хозяйству, увидела, как со двора ее дома выходит незнакомец. А когда зашла в комнату, где находился ее больной 60-летний сын, чтобы спросить о госте, тот ответил, что к ним приходил человек, который занимается обменом старых купюр на деньги нового образца, объясняя это денежной реформой в стране. Поэтому, чтобы сбережения «не пропали», он отдал мужчине около 40 000 гривен. Последний же пообещал через некоторое время вернуться и отдать деньги уже нового образца.

Пенсионерка была хорошо осведомлена о существующих мошеннических схемах, поэтому сразу поняла, что ее сына обманули, и обратилась за помощью в полицию.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и принимают все возможные меры, чтобы установить и задержать подозреваемого. А для того, чтобы свести шансы аферистов на нет, полицейские советуют жителям, в кругу которых есть пожилые люди, не оставлять их в одиночестве и рассказывать о существующих схемах обмана пожилых людей и что делать, чтобы этого избежать. Не приглашать в свои дома незнакомых людей, не отдавать им своих сбережений. Обращайте внимание на особые приметы гостей-аферистов, чтобы при необходимости рассказать о них работникам полиции. И помните, что денежная реформа в государстве не проводится, а все операции с деньгами проходят исключительно в банковских учреждениях. Но если уж случилось так, что вы стали жертвой мошенников, немедленно обратитесь за помощью к работникам полиции, или позвонив на «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.