Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:351

В Романх поймали 18-летнего серийного вора

18-летний роменчанин уже неоднократно попадает в поле зрения полиции - на его «счету» более десятка краж, дела по которым находятся на рассмотрении суда.

В Роменский отдел полиции с заявлением о краже обратилась мать 10-летнего школьника. Женщина объяснила, что пока ее сын находился на занятиях по футболу,  из кармана его куртки пропал мобильный телефон. Одежда парня находился в раздевалке спортивного комплекса.

Сотрудники полиции провели проверку и уже оперативным путем вышли на след вора. Им оказался 18-летний житель города, который уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей и относительно которого полицейские уже направили в суд не одно уголовное производство за совершение им больше десяти краж.

Как пояснил сам подозреваемый, он просто прогуливался в городе и из любопытства зашел в спортивный комплекс. В помещении фойе как раз никого не было, поэтому он решил воспользоваться ситуацией, проник в одну из раздевалок и обшарил оставленные там детские вещи. Найдя в кармане чужой одежды мобильный, забрал его с собой и ушел. Впоследствии похищенный гаджет полицейские у него изъяли и после проведения следственных действий вернули владельцу.

Кроме этого, сотрудники полиции выяснили, что юноша был причастен еще к четырем кражам. В одном случае он украл сотовый 13-летней девочки, которая как раз находилась на репетиции, а свои вещи оставила в раздевалке дома культуры. В другом - ночью проник в одну из школ города и украл из кабинета допризывной подготовки пневматическую винтовку с оптическим прицелом. В третьем случае - «прихватил» дорогой мобильный у третьеклассницы, которая как раз выходила в школьную столовую. Четвертое преступление он совершил в прошлом году вместе с малолетним другом, приникнув ночью через крышу в гараж и похитив оттуда два пневматических пистолета и DVD-проигрыватель. Все похищенное парень продал, а деньги потратил на карманные нужды.

По подсчетам правоохранителей общая сумма ущерба, которую вызвал своими действиями вор, составила почти 9000 гривен.

Сейчас в отношении юного злоумышленника следователи открыли уголовное производство по ч.2 и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). За содеянное ему грозит до шести лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
view counter

По тематике

Сегодня 15:01

В Сумах полиция задержала банду квартирных воров

Троицу злоумышленников задержали, когда они пытались обокрасть квартиру в новостройке города на окраине Сум....

19.05.2017 17:43

Желание вернуть долг довело до криминала

Довольно необычным способом решил вернуть себе одолженные знакомому деньги 31-летний мужчина с Глуховщины. Поздно вечером он проник в дом своего...

19.05.2017 16:32

Патрульные задержали сумчан, укравших металлолом

17 мая, около 15 часов, патрулируя улицу 2-я Набережная реки Стрелки, экипаж патрульных получил сообщение о неизвестных, которые только что...

18.05.2017 08:34

В Шостке подростки обворовали бокс

Правоохранители Шостки открыли уголовное производство в отношении двух несовершеннолетних парней, которые обокрали местного жителя....

12.05.2017 08:58

Два часа хватило полицейским, чтобы вычислить домушников

Два ранее судимых приятели в отсутствие хозяев в течение двух месяцев обворовывали один и тот же дом в Середина-Буде....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.