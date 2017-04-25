В Романх поймали 18-летнего серийного вора 18-летний роменчанин уже неоднократно попадает в поле зрения полиции - на его «счету» более десятка краж, дела по которым находятся на рассмотрении суда.

В Роменский отдел полиции с заявлением о краже обратилась мать 10-летнего школьника. Женщина объяснила, что пока ее сын находился на занятиях по футболу, из кармана его куртки пропал мобильный телефон. Одежда парня находился в раздевалке спортивного комплекса.

Сотрудники полиции провели проверку и уже оперативным путем вышли на след вора. Им оказался 18-летний житель города, который уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей и относительно которого полицейские уже направили в суд не одно уголовное производство за совершение им больше десяти краж.

Как пояснил сам подозреваемый, он просто прогуливался в городе и из любопытства зашел в спортивный комплекс. В помещении фойе как раз никого не было, поэтому он решил воспользоваться ситуацией, проник в одну из раздевалок и обшарил оставленные там детские вещи. Найдя в кармане чужой одежды мобильный, забрал его с собой и ушел. Впоследствии похищенный гаджет полицейские у него изъяли и после проведения следственных действий вернули владельцу.

Кроме этого, сотрудники полиции выяснили, что юноша был причастен еще к четырем кражам. В одном случае он украл сотовый 13-летней девочки, которая как раз находилась на репетиции, а свои вещи оставила в раздевалке дома культуры. В другом - ночью проник в одну из школ города и украл из кабинета допризывной подготовки пневматическую винтовку с оптическим прицелом. В третьем случае - «прихватил» дорогой мобильный у третьеклассницы, которая как раз выходила в школьную столовую. Четвертое преступление он совершил в прошлом году вместе с малолетним другом, приникнув ночью через крышу в гараж и похитив оттуда два пневматических пистолета и DVD-проигрыватель. Все похищенное парень продал, а деньги потратил на карманные нужды.

По подсчетам правоохранителей общая сумма ущерба, которую вызвал своими действиями вор, составила почти 9000 гривен.

Сейчас в отношении юного злоумышленника следователи открыли уголовное производство по ч.2 и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). За содеянное ему грозит до шести лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.