Под Сумами утонула 3-летння девочка

Из воды ее вытащил отец и вызвал скорую помощь, сообщают в управлении ГСЧС в Сумской области, пишет Спецкор.
Без сознания ребенка доставили в реанимационное отделение Сумской областной детской клинической больницы. Медикам спасти ребенка не удалось, она скончалась в учреждении.
С начала года на водоемах Сумщины погибло 5 человек, 1 из них ребенок.
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