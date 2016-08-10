Под Сумами утонула 3-летння девочка В селе Сад Сумского района в воду упала трехлетняя девочка.

Из воды ее вытащил отец и вызвал скорую помощь, сообщают в управлении ГСЧС в Сумской области, пишет Спецкор.

Без сознания ребенка доставили в реанимационное отделение Сумской областной детской клинической больницы. Медикам спасти ребенка не удалось, она скончалась в учреждении.

С начала года на водоемах Сумщины погибло 5 человек, 1 из них ребенок.