В Сумах собираются внедрять энергоэффективность в больницах Мэр Сум Александр Лысенко и директор проекта «Партнерство по модернизации: энергоэффективность в больницах» Грегор Брёмлинг подписать меморандум о сотрудничестве между Сумской городским советом и GIZ, целью которого является консолидация усилий участников проекта для повышения уровня энергоэффективности городских больниц.

Глава Сум поблагодарил гостей за доверие и заверил, что город будет добросовестным и ответственным партнером проекта.

«Спасибо нашим гостям, что выбрали именно нас. Для того, чтобы стать партнером, нам пришлось соответственно поработать. Когда наши партнеры увидели, что мы уделяем большое внимание нашим медицинским учреждениям, то они поняли, что есть смысл помочь направить нас в то русло, которое даст наибольший эффект экономии средств. Мы хотим эффективности работы. Мы готовы учиться», - отметил мэр.

Проект «Партнерство по модернизации: энергоэффективность в больницах» финансирует Правительство Германии. Исполнителем является федеральная компания Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Проект нацелен на образцовую энергетическую модернизацию больниц, находящихся в подчинении города. Он рассчитан на три года (2016 - 2019 годы). Бюджет составляет 3 млн евро. Реализовывать его будут в двух городах Украины: Сумах и Чернигове, которые были определены по итогам конкурсного отбора.

«Это еще один проект по созданию энергетической безопасности Украины и повышение энергоэффективности в Украине в целом. Это является одной из главных тем для Украины, особенно в таких социально значимых сферах, как медицина», - отметил директор проекта «Партнерство по модернизации: энергоэффективность в больницах».

Главное внимание, сообщил Грегор Брёмлинг, будет сосредоточено на поиске потенциалов оптимизации энергоэффективности и изменению поведения персонала больниц. Немецкая сторона будет предоставлять соответствующие консультации, проводить тренинги, учить технический персонал больниц использовать энергию более эффективно, организовывать визиты для наглядного ознакомления с тем, как введены энергоэффективные мероприятия в Германии. Возможно и софинансирование, но в ограниченных объемах. Также сумчанам готовы помогать с поиском организаций-доноров для реализации инвестиционных энергоэффективных проектов

Сейчас расходы на энергоносители составляют по лечебно-профилактическим учреждениям, подчиненным городскому отделу здравоохранения, 26 млн грн. Экономия на этой статье расходов, заметил заммэра Степан Пак, даст возможность направить больше предусмотренных на отрасль средств уже исключительно на лечебные процессы, для улучшения пребывания больных в поликлиниках и стационарах.

Больницы, участвующие в проекте, в итоге должны использовать энергию более эффективно. Это будет достигнуто мерами по энергетической модернизации, что потребуют незначительных инвестиций и оптимизировать соотношение затрат и результатов. Также ожидается, что опыт использования участниками проекта энергоэффективных технологий будет распространен на другие учреждения здравоохранения Украины.