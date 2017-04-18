Сумчан приглашают в состав полицейской комиссии

Законом Украины «О Национальной полиции» для обеспечения прозрачного отбора (конкурса) и продвижения по службе полицейских на основании объективной оценки профессионального уровня и личных качеств каждого полицейского, соответствия их должности, определение перспективы служебного использования в органах полиции образуются постоянные полицейские комиссии, сообщает сайт Сумского облсовета.
Согласно части 3 статьи 51 Закона Украины «О Национальной полиции» предусмотрено, что в состав полицейской комиссии территориальных органов полиции входят два представителя общественности, выбранные соответствующим областным советом, которые имеют безупречную репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет.
Данный вопрос будет рассматриваться на следующей сессии областного совета.
Представители общественности, которые соответствуют критериям, указанным в статье 51 Закона Украины «О Национальной полиции» и выразили желание принять участие в отборе кандидатов в состав полицейской комиссии управления патрульной полиции в г. Сумы, могут подать в областной совет не позднее 2 июня текущего года следующие документы:
- письмо-ходатайство на имя главы областного совета, с предложением включить лицо (кандидата) в состав полицейской комиссии;
- расширенную автобиографию;
- документы, подтверждающие соответствие лица, которое изъявило желание войти в состав полицейской комиссии, критериям, указанным в статье 51 Закона Украины «О Национальной полиции» (рекомендательные письма, характеристики и т.п.).
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