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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:31115

Сумчан приглашают в состав полицейской комиссии

В состав полицейской комиссии управления патрульной полиции в г. Сумы выберут две кандидатуры от общественности.

Законом Украины «О Национальной полиции» для обеспечения прозрачного отбора (конкурса) и продвижения по службе полицейских на основании объективной оценки профессионального уровня и личных качеств каждого полицейского, соответствия их должности, определение перспективы служебного использования в органах полиции образуются постоянные полицейские комиссии, сообщает сайт Сумского облсовета.

Согласно части 3 статьи 51 Закона Украины «О Национальной полиции» предусмотрено, что в состав полицейской комиссии территориальных органов полиции входят два представителя общественности, выбранные соответствующим областным советом, которые имеют безупречную репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет.

Данный вопрос будет рассматриваться на следующей сессии областного совета.

Представители общественности, которые соответствуют критериям, указанным в статье 51 Закона Украины «О Национальной полиции» и выразили желание принять участие в отборе кандидатов в состав полицейской комиссии управления патрульной полиции в г. Сумы, могут подать в областной совет не позднее 2 июня текущего года следующие документы:

- письмо-ходатайство на имя главы областного совета, с предложением включить лицо (кандидата) в состав полицейской комиссии;

- расширенную автобиографию;

- документы, подтверждающие соответствие лица, которое изъявило желание войти в состав полицейской комиссии, критериям, указанным в статье 51 Закона Украины «О Национальной полиции» (рекомендательные письма, характеристики и т.п.).

Право Патрульная полиция
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