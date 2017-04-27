В Шостке обокрали 90-летнюю пенсіонерку Старушка впустила в свой дом незнакомку с ребенком, которая попросила воды, чтобы запить таблетку. После того, как женщина ушла, пенсионерка обнаружила пропажу 5000 гривен и золотого обручального кольца.

На линию «102» позвонил житель Шостки и сообщил, что из квартиры его бабушки неизвестные похитили деньги. Во время беседы с полицейскими 90-летняя потерпевшая рассказала, что днем в дверь ее квартиры постучала незнакомая женщина с девочкой. Она попросила воды, чтобы запить таблетку. Оставив гостей ждать на лестничной площадке, хозяйка пошла на кухню, забыв закрыть дверь на замок.

Пока старушка набирала воду, «гости» сами зашли в помещение и разыграли перед ней целое представление. На пороге кухни девочка неожиданно потеряла сознание и упала. Женщины вместе начали ей помогать, поить ребенка водой. А когда та пришла в себя - гости ушли, сославшись на неотложные дела.

«Исчезновение сбережений потерпевшая обнаружила уже через несколько минут после того, как закрыла за незнакомкой двери. В комнате она сразу увидела задранную скатерть на комоде, в котором хранились 5000 гривен сбережений, а проверив тайник в шкафу, не нашла и золотого обручального кольца, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Сегодня принимаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия по розыску и задержанию злоумышленницы. Мы в очередной раз призываем граждан буди осмотрительными. Советуем не впускать в свои дома незнакомцев. Если же неожиданные визитеры представляются сотрудниками соцслужб и разного рода организаций - требовать предъявить соответствующие удостоверения. Будет не лишним и позвонить в учреждения, где они якобы работают, чтобы уточнить полученную информацию. Если же возникли сомнения - немедленно звонить на линию «102».

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.