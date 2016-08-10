В Сумах утонул рыбак

Трагедия случилась в районов Басов. Погибший 1956 года рождения. Днем ранее мужчина отправился на рыбалку и исчез.
С начала года это уже второй случай гибели человека на воде в Сумах.
В селе Сад Сумского района в воду упала трехлетняя девочка....
20 мая в Десне на Черниговщине утонул житель Шостки....
19 декабря в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи водоема, расположенного в хуторе Красный Конотопского района...
Сотрудники Новгород-Северского отдела полиции ГУ НП Украины в Черниговской области подняли на поверхность из реки Десна тело жителя города Шостка,...
Трагедия произошла 9 августа после обеда в с. Дубинка....