В Сумах утонул рыбак Сегодня утром сотрудники городской спасательно-водолазной службы подняли из воды тело рыбака.

Трагедия случилась в районов Басов. Погибший 1956 года рождения. Днем ранее мужчина отправился на рыбалку и исчез.

С начала года это уже второй случай гибели человека на воде в Сумах.