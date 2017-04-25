В Сумах копы гонялись за пьяным водителем Патрульные составили протокол за управление в состоянии опьянения водителя, который пытался избежать административной ответственности.

22 мая, в полночь, на улице Роменской, экипаж патрульных остановил автомобиль BMW, водитель которого нарушил ПДД. За рулем находился 43-летний местный житель, который имел признаки алкогольного опьянения. Пытаясь избежать ответственности, мужчина говорил стражам порядка, что не имеет никаких документов.

В дальнейшем, он сел за руль, как бы ища документы, но, заведя автомобиль начал на нем уезжать. Инспекторы последовали за ним и вызвали помощь.

Погоня оказалась не продолжительной, ведь, проехав около 4 километров в направлении города Ромны, мужчина не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, после чего остановился. Патрульные задержали его и доставили в медицинское учреждение для проведения освидетельствования. Там у него зафиксировали 1,6 промилле, что в 8 раз превышает допустимую норму.

Полицейские отстранили руководителя от управления транспортным средством и составили на него админпротокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 10200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.