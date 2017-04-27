Сумчанин пытался переправить в Россию коров

В ходе реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной деятельности, пограничный патруль с помощью прибора ночного видения в непосредственной близости от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Грабовское и российским Староселье обнаружил и задержал гражданина, который пытался незаконно переправить через границу на территорию России крупный рогатый скот в количестве двух голов. Мужчина не имел при себе ни одного документа, удостоверяющего личность.
Сейчас личность правонарушителя установлена, им оказался 23-летний местный житель. За нарушение пограничного режима и за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на молодого человека составлены соответствующие административные материалы. Крупный рогатый скот в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
На Сумщине в пунктах контроля «Хутор-Михайловский» и «Конотоп» пытались подкупить пограничников....
Сегодня, 16 мая, в Сумском пограничном отряде состоялись торжества по случаю увольнения в запас военнослужащих срочной службы....
За минувшие сутки пограничники Сумского отряда в трех случаях задержали четырех нарушителей государственной границы Украины....
11 мая в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили автомобиль с признаками замены номера кузова....
В пункте пропуска «Екатериновка» пограничники Сумского отряда совместно работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу товара двойного назначения....