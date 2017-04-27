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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:11209

Сумчанин пытался переправить в Россию коров

На Сумщине пограничники задержали украинца, который пытался переправить в Россию крупный рогатый скот.

В ходе реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной деятельности, пограничный патруль с помощью прибора ночного видения в непосредственной близости от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Грабовское и российским Староселье обнаружил и задержал гражданина, который пытался незаконно переправить через границу на территорию России крупный рогатый скот в количестве двух голов. Мужчина не имел при себе ни одного документа, удостоверяющего личность.

Сейчас личность правонарушителя установлена, им оказался 23-летний местный житель. За нарушение пограничного режима и за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на молодого человека составлены соответствующие административные материалы. Крупный рогатый скот в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Пограничники
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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