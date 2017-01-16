В Сумах пьяного стрелка хотят взять под стражу Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«По принципиальной позиции прокуратуры злоумышленнику, который накануне стрелял по людям, сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) УК Украины. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуратура уже готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей. Как сообщает и. о. руководителя Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный, в квартире были двое мужчин и женщина. Таким дерзким способом компания развлекалась. После того, как неизвестный попал в автомобиль, в котором ехала женщина с ребенком, а потом и в полицейскую машину, злоумышленники были разоблачены. Однако они пытались запутать следствие, давая показания друг на друга, а в дальнейшем, вообще решили сделать виновной женщину. Только проведенными следственными мероприятиями удалось установить личность стрелка, которым оказался 38-летний ранее судимый местный житель. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, ему грозит до 7 лет лишения свободы», - написала Науменко.