Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:37253

В Сумах пьяного стрелка хотят взять под стражу

Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«По принципиальной позиции прокуратуры злоумышленнику, который накануне стрелял по людям, сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) УК Украины. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуратура уже готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей. Как сообщает и. о. руководителя Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный, в квартире были двое мужчин и женщина. Таким дерзким способом компания развлекалась. После того, как неизвестный попал в автомобиль, в котором ехала женщина с ребенком, а потом и в полицейскую машину, злоумышленники были разоблачены. Однако они пытались запутать следствие, давая показания друг на друга, а в дальнейшем, вообще решили сделать виновной женщину. Только проведенными следственными мероприятиями удалось установить личность стрелка, которым оказался 38-летний ранее судимый местный житель. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, ему грозит до 7 лет лишения свободы», - написала Науменко.

Право Стрельба
view counter

По тематике

15.05.2017 11:09

В Сумах подстрелили 18-летнего парня

Преступление совершено 13 мая около 20.00 возле дома по ул. Ивана Сирко, 4 (район детской поликлиники)....

На Роменщине стреляли по сумскому грузовику
13.04.2017 13:52

На Роменщине стреляли по сумскому грузовику

Роменские полицейские открыли уголовное производство в отношении 36-летнего жителя района, который из охотничьего ружья произвел несколько выстрелов по кабине грузового...

29.03.2017 10:56

В Сумах обстреляли автомобиль

Патрульные разыскали автомобиль, из которого стреляли по другому транспортному средству....

08.02.2017 14:00

В Сумах последним аргументом в драке стал пистолет

5 февраля, около 17 часов, экипаж патрульных получил сообщение о драке на улице Набережная реки Стрелки....

16.01.2017 13:07

В Сумах место для парковки отстаивают с пистолетом

Патрульные задержали мужчину, который устроил стрельбу....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.