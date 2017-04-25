Сумские пограничники отказались от взяток

Пограничники Сумского отряда в пунктах контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» и «Конотоп» зафиксировали очередные попытки втягивания пограничников в противоправную деятельность.
При осуществлении в пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничного контроля поезда сообщением «Москва - Кишинев» пограничники обнаружили гражданина Узбекистана, который с целью не проведения с ним контроля второй линии и беспрепятственного пропуска на территорию Украины предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 1000 российских рублей.
В пункте контроля «Конотоп» наш соотечественник предлагал пограничнику взятку. Мужчина следовал на выезд в Россию поездом сообщением «Киев - Москва». Во время прохождения пограничного контроля пограничники обнаружили отсутствие в предоставленном мужчиной паспортном документе возрастной фотографии при достижении 45-летнего возраста. Украинец с целью «решения вопроса» относительно пропуска через госграницу, предложил пограничнику неправомерную выгоду в размере 1100 гривен.
Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения выявленных правонарушений, а самих правонарушителей передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением всех обстоятельств совершения ими уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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