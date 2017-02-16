Ядом для насекомых пытался убить себя житель Сумщины Мужчину вовремя доставили в больницу, где медики спасли ему жизнь.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Сумской области, пишет Спецкор. Происшествие произошло в Краснопольском районе. 29-летний местный житель пытался покончить жизнь самоубийством. Для этого мужчина выпил яд для насекомых. Его вовремя нашли и госпитализировали в терапевтическое отделение Краснопольской ЦРБ.

Сейчас за его состоянием наблюдают врачи.