Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25194

Ядом для насекомых пытался убить себя житель Сумщины

Мужчину вовремя доставили в больницу, где медики спасли ему жизнь.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Сумской области, пишет Спецкор. Происшествие произошло в Краснопольском районе. 29-летний местный житель пытался покончить жизнь самоубийством. Для этого мужчина выпил яд для насекомых. Его вовремя нашли и госпитализировали в терапевтическое отделение Краснопольской ЦРБ.

Сейчас за его состоянием наблюдают врачи.

Право Самоубийство
view counter

По тематике

24.04.2017 15:37

В Шостке пенсионерка разбилась, прыгнув с 9-го этажа

Сегодня, 24 апреля, в 8.50 в дежурную часть Шосткинского отдела полиции поступило сообщение о том, что в районе недостроенного дома...

18.04.2017 16:12

На Роменщине повесилась многодетная мать

Бездыханное тело женщины нашли в петле в лесополосе. Мать оставила на произвол судьбы троих детей....

21.03.2017 11:01

На Сумщине нашли юную участницу группы смерти

Учитывая опасность и резонанс, который получили в последнее время так называемые подростковые «группы смерти», полиция инициировала ряд профилактических мероприятий, направленных...

20.03.2017 16:17

В Сумах повесился студент машколледжа

В субботу, 18 марта, в окне второго этажа дома по ул. Соборная, 29 прохожие увидели повешенного человека....

16.02.2017 16:24

В центре Сум инвалид пытался покончить жизнь самоубийством

Сегодня, 16 февраля, сумчане заметили на крыше одной из 9-тиэтажек на улице Засумская сидящего на ограждении мужчину....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.