Сумским семьям с детьми перечислили соцпомощь Во вторник, 23 мая, была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми за май 2017 года.

Это средства для семей с детьми, малообеспеченных семей, инвалидов с детства, детей-инвалидов, временная государственная помощь детям и помощь по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства.

С 24 мая эти категории сумчан могут получить причитающиеся им деньги в учреждениях банков (дополнительное начисление).