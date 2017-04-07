В Сумах снова будет вода с хлоркой КП «Горводоканал» сообщает об очистке резервуаров чистой воды на Токаревской водонасосной станции.

С 8.00 24 мая до 14 июня продлятся работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды на Токаревской водонасосной станции. В связи с выполнением этих работ у жителей района ул. Замостянской, район Василевки, 9-12-го микрорайонов, ул. Харьковская, СКД, Прокофьева, Зеленко и прилегающих к ним улиц вода временно может иметь запах хлора, сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

Перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам. Промывка резервуаров чистой воды на водопроводных насосных станциях КП «Горводоканал» осуществляется планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей, говорится в сообщении.