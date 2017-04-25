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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:31145

За сутки в полиции зарегистрировали три случая мошенничества

Злоумышленники, называя себя работниками полиции, выманивают у людей последние деньги.

С начала года на Сумщине работники полиции зарегистрировали 247 мошенничеств, раскрыть которые удалось в 146 случаях. На этот раз жертвами аферистов стали двое пенсионеров из Ромен и пожилой мужчина bp Великописаревского района.

С заявлением о мошенничестве в Роменский отдела полиции обратилась 80-летняя местная жительница. Старушка рассказала, что днем ей позвонил незнакомец, представившийся следователем и сообщил, что внук женщины является виновником ДТП, ему грозит уголовная ответственность. Однако отметил, наказание можно избежать за определенное денежное вознаграждение.

Потрясенная новостью бабушка, согласилась на условия злоумышленника и сразу начала искать деньги. После чего на оговоренную встречу вынесла 5000 гривен, которые передала лично в руки мошеннику. Когда же связалась со своим внуком, поняла, что разговаривала с обычным аферистом.

С подобной историей обратилась и 67-летняя роменчанка. Она также рассказала о злоумышленнике, назвавшемся работником полиции, который за непривлечение сына к уголовной ответственности, требовал от ее на 10 000 гривен.

Но наибольшую сумму денег перечислил аферистам 79-летний дедушка из Великописаревского района. Он, «спасая» сына от тюрьмы, остался без 22 440 гривен.

В полиции по всем фактам открыли уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Правоохранители делают все возможное, чтобы разыскать злоумышленников и привлечь их к ответственности. Если кто-то владеет информацией, которая может помочь следствию в поиске злоумышленников, сообщайте об этом в полицию, звонок на линию «102». Анонимность гарантирована, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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