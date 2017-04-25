За минувшие сутки полицейские разоблачили девять воров С начала нынешнего года в Сумской полиция зарегистрировала 1323 кражи, из которых раскрыла 816. Только за прошедшие сутки правоохранители раскрыли девять краж из тех, что были совершены ранее.

В Ахтырке полицейские разоблачили 35-летнего местного жителя, который, используя свое служебное положение в целях личного обогащения, опустошил банковский счет одного из частных предприятий района 76 000 гривен.

Воспользоваться своей должностью пытался и 27-летний работник одной из тракторных бригад Лебединского района. Имея доступ к горюче-смазочных материалам, мужчина пытался вывезти с территории предприятия 20 литров дизтоплива. Но на пути его планам стал сторож предприятия, который и вызвал полицию.

Кражу двух золотых колец, золотой цепочки и фотоаппарата у 37-летней роменчанки раскрыли сотрудники полиции Ромен. Как выяснилось, похищение ценностей совершил сожитель потерпевшей, который сбыл их, чтобы решить свои материальные проблемы.

Денежные средства на сумму 400 гривен похитил с банковской карты 20-летнего глуховчанина его 30-летний знакомый.

На краже сразу двух мобильных телефонов «погорел» 36-летний житель одного из сел Тростянецкого района. Мужчина, находясь в гостях у своей односельчанки, «положил глаз» на два ее мобильных гаджета и, возвращаясь из гостей, прихватил их с собой.

В Конотопе, Краснопольском районах и Сумах на кражах чужого имущества попались трое несовершеннолетних. Так, 16-летнего конотопчанина правоохранители разоблачили в совершении кражи спортивных брюк из одной из торговых точек города. Его сверстника из Краснопольского района - в похищении велосипеда, электродвигателя и столярных инструментов, принадлежащих его односельчанину. Еще одного несовершеннолетнего вора мобильного телефона разоблачили полицейские Сум. Во всех трех случаях полицейским удалось найти все похищенное и вернуть владельцам.

Кролевецкие полицейские установили личность вора электродвигателя из сарая 54-летней местной жительницы. Им оказался 24-летний местный житель, который воспользовался тем, что женщина держала двери собственного сарая незапертыми, и украл оттуда двигатель, чтобы сдать на металлолом.

По всем фактам краж возбуждены уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начаты следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.