На Сумщине уничтожены два боеприпаса, а четыре найдено В течение 23 мая на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили артснаряд и минометную мину. Кроме того, население нашло еще четыре артснаряда. Взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны были обнаружены на территории Сумского и Ахтырского районов.

В частности, роменские пиротехники обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва 76-мм артиллерийский снаряд и 82-мм минометную мину. Артснаряд накануне в с. Веселый Гай Ахтырского района обнаружил, выпасая домашнее животное в поле, местный житель. Находка лежала на расстоянии 500 м от жилых домов. Мину в с. Чернеччина Ахтырского района нашел местный житель в р. Ворскле 10 м от берега.

В этот же день в 10:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительных металлических предметов вблизи с. Токари Сумского района. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находки - это три 76-мм артиллерийские снаряда. Их нашел местный житель во время прогулки в лесу на расстоянии 4 км от жилых домов.

А уже в 16:05 на линию экстренного вызова «101» поступила информация об обнаружении подозрительного предмета вблизи с. Стецковка Сумского района. Как выяснилось, находка - это 122-мм артснаряд. Его нашел во время выпаса крупного рогатого скота на лугу местный житель на расстоянии 10 м от овощехранилища.

В обоих случаях на местах обнаружения взрывоопасных предметов выставлена охрана и предоставлены заявки на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».