Мэр Сум пообещал уменьшение рекламы в городе Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Освободить Сумы от засилья рекламы».

«Сумы перенасыщены крупноформатной наружной рекламой. Ее размещение не руководствуется никакой логикой и принципами, а наоборот является хаотичным и сосредоточенным в местах большого скопления людей и транспорта. Это уменьшает эстетическую и туристическую привлекательность города, разрушает его уникальный исторический облик, отвлекает водителей во время управления авто, увеличивает визуальную нагрузку на сумчан.

В совокупности чрезмерное количество рекламы, ее агрессивность и невозможность игнорирования могут негативно влиять на человека и его настроение, в определенном смысле, насилуя его подсознание.

И когда в таких городах как Винница, Львов, Киев, Харьков и других уже меняют рекламные конструкции на современные и эстетически привлекательные - в Сумах остается морально и технически устаревший хлам. Вспомнить только случаи, когда огромные рекламные щиты (на Харьковской, проспекте Лушпы и проспекте Курском) падали от ветра чуть ли не на голову и машины.

Такая ситуация является неудовлетворительной! Неужели городские власти не могут изменить ситуацию и расчистить город от изношенных и уже перекошенных рекламных конструкций?

Требуем немедленно принять меры в следующих направлениях:

1. Немедленно демонтировать незаконную рекламу.

2. Принять меры по уменьшению плотности и количества размещенных рекламных средств по городу.

3. Уменьшить предельные допустимые площади рекламных средств. Ввести прозрачный форматный принцип размещения рекламных конструкций с уменьшением их размера от окраины к центру.

4. Освободить от рекламы исторический центр города.

5. Полностью запретить размещение рекламных конструкций на островках безопасности, мостах, путепроводах.

6. Запретить размещение рекламы на фасадах памятников архитектуры и предупредить возможность перекрытия исторических зданий рекламными щитами», - писала автор петиции Анастасия Чибисова .

Ответ на электронную петицию, подписанный мэром Сум Александром Лысенко:

«Поднятый Вами вопрос регламентируется решением Сумского городского совета от 25 февраля 2009 года «Об утверждении Порядка содержания, ремонта, реконструкции, реставрации фасадов зданий и сооружений на территории города Сумы» и решением исполнительного комитета от 28 апреля 2016 «Об утверждении Правил размещения вывесок в г. Сумы».

С целью улучшения эстетического вида фасадов зданий и сооружений на территории города Сумы и упорядочения работы по содержанию, ремонту, реконструкции, реставрации фасадов зданий и сооружений на территории г. Сумы управление архитектуры и градостроительства в пределах полномочий осуществляет контрольные мероприятия:

- в процессе разработки находится Комплексная схема размещения рекламных средств с зонирования территории г. Сумы, в которой будут учтены форматы и внешний вид рекламных конструкций в соответствии с зоной, в которой они размещаются с обязательным благоустройством прилегающей к ним территории;

- вынесен на рассмотрение исполнительного комитета проект решения «О демонтаже рекламных средств в г. Сумы».

Управление разделяет Ваше беспокойство и будет учитывать Ваши замечания при осуществлении своих полномочий в сфере эстетики городской среды и благоустройства города, а именно приведение в соответствие действующих правил рекламы в г. Сумы».