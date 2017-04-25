Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:12496

Экс-начальника Шосткинской полиции подозревают в присвоении вещдоков

Прокуратурой Сумской области бывшему начальнику Шосткинского отдела полиции сегодня, 24 мая, сообщено о подозрении в присвоении вещей, которые признаны вещественными доказательствами.

Напоминаем, что 21 марта 2017 года во время проведения следственных действий в доме тогда еще действующего руководителя отдела полиции обнаружены и изъяты, в частности, ножи, штыки, штыки-ножи в количестве 89 шт. По результатам предварительного расследования установлено, что часть изъятого имущества является вещественными доказательствами по уголовным производствам. Указанные предметы, в нарушение действующего законодательства не были переданы на ответственное хранение или утилизацию или возвращены владельцу, а присвоены руководителем полиции.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) УК Украины. Поскольку бывший руководитель полиции не является по вызову в орган предварительного расследования, то указанный процессуальный документ, в соответствии с УПК Украины, вручен начальнику жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства подозреваемого. Учитывая указанное, решается вопрос об объявлении бывшего полицейского в розыск и избрании ему меры пресечения.

Кроме того, у полковника полиции во время обыска в кабинете обнаружено и изъято 21,5 тыс. долларов США, 150 евро, золотые слитки, ювелирные изделия и коллекцию монет. Досудебное расследование по установлению происхождения найденных предметов и ценностей продолжается. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации).

Справка: санкция ч. 3 ст. 191 УК Украины предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.