На Сумщине пенсионер упал с моста и утонул Пожилой мужчина переходил через мост в селе Рябина Великописаревского района, упал в воду и погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Сумской области, пишет Спецкор. Происшествие произошло вблизи села Рябина Великописаревского района на реке Ворскла. В воду упал 79-летний местный житель. Выбраться на берег мужчина не смог и утонул. Сейчас его тело направили в морг для выяснения причин смерти.