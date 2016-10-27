На Сумщине пенсионер упал с моста и утонул

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Сумской области, пишет Спецкор. Происшествие произошло вблизи села Рябина Великописаревского района на реке Ворскла. В воду упал 79-летний местный житель. Выбраться на берег мужчина не смог и утонул. Сейчас его тело направили в морг для выяснения причин смерти.
Сегодня утром сотрудники городской спасательно-водолазной службы подняли из воды тело рыбака....
В селе Сад Сумского района в воду упала трехлетняя девочка....
20 мая в Десне на Черниговщине утонул житель Шостки....
19 декабря в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи водоема, расположенного в хуторе Красный Конотопского района...
Сотрудники Новгород-Северского отдела полиции ГУ НП Украины в Черниговской области подняли на поверхность из реки Десна тело жителя города Шостка,...