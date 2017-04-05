5 миллионов за подключение просит «Сумыоблэнерго» у немцев Немецкие инвесторы могут отказаться от идеи добывать газ на сумском полигоне ТБО из-за дороговизны подключения электроэнергии.

Об этом написал на своей странице в фейсбуке депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

«Опять сегодня прибыли представители компании «ЛНК energy». Побывали на полигоне и встретились с техдиректором «Сумыоблэнерго».

Так вот что выяснили. Подключение биогазового комплекса к сети будет стоить инвестору 5 млн 273 тыс. грн. (Сеть строит облэнерго). Кстати, сам комплекс мощностью 600 кВт стоит 400 тыс. евро. Инвестор думает ......)))))» - написал депутат.