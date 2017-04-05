5 миллионов за подключение просит «Сумыоблэнерго» у немцев

Об этом написал на своей странице в фейсбуке депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.
«Опять сегодня прибыли представители компании «ЛНК energy». Побывали на полигоне и встретились с техдиректором «Сумыоблэнерго».
Так вот что выяснили. Подключение биогазового комплекса к сети будет стоить инвестору 5 млн 273 тыс. грн. (Сеть строит облэнерго). Кстати, сам комплекс мощностью 600 кВт стоит 400 тыс. евро. Инвестор думает ......)))))» - написал депутат.
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