Патрульные накрыли мининарколабораторию Патрульные обнаружили мужчину, который пытался скрыть шприц с веществом неизвестного происхождения.

21 мая, около 13 часов, на линию 102 поступило сообщение о том, что в квартире на улице Холодногорской мужчины изготавливают наркотические вещества. Поднявшись в квартиру инспекторы услышали запах ацетона. Двери инспекторам открыл 39-летний мужчина, в то же время из одной из комнат к двери подошел гражданин, который держал в руках 2 шприца. Заметив полицейских, он побежал на балкон и выбросил их на улицу. Стражи порядка задержали обоих граждан.

24-летний мужчина, который выбросил шприцы, в дальнейшем признался, что у них находилось наркотическое вещество, которое они недавно сделали. По его словам, содержание одного из шприцев он принял, а вот другой готовил для употребления вечером.

Патрульные пошли на улицу, где во время обследования прилегающей территории обнаружили оба шприца. Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.