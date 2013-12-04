Сумчанам выплатили 25 миллионов субсидий

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в апреле текущего года составил 1338,9 грн, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году.
Кроме того, в январе-апреле 2017 года 52 домохозяйствам областного центра были назначены субсидии наличными для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на общую сумму 135,0 тыс. грн. Средний размер назначенной наличной субсидии на одно домохозяйство в апреле текущего года составил 2649,6 грн, что в 1,7 раза больше показателя апреля прошлого года.
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