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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:2858

Сумчанам выплатили 25 миллионов субсидий

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в январе-апреле 2017 года 19,4 тыс. домохозяйств г. Сумы были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 25,8 млн. грн, что на 36,5% больше соответствующего периода прошлого года.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в апреле текущего года составил 1338,9 грн, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в январе-апреле 2017 года 52 домохозяйствам областного центра были назначены субсидии наличными для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на общую сумму 135,0 тыс. грн. Средний размер назначенной наличной субсидии на одно домохозяйство в апреле текущего года составил 2649,6 грн, что в 1,7 раза больше показателя апреля прошлого года.

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