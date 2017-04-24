В Сумах пройдет 4-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве 26-28 мая в Сумах пройдет 4-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве.

Игры пройдут на хоккейном поле в детском парке «Сказка». 26.05.2017 14.00 Сб. Полтавской обл. - МСК «Сумчанка» Сумы 16.00 «ИФК СумГПУ» Сумы - «Колос» Борисполь 27.05.2017 14.00 Сб. Полтавской обл. - «ИФК СумГПУ» Сумы 16.00 «Колос» Борисполь - МСК «Сумчанка» Сумы 28.05.2017 10.00 Сб. Полтавской обл. - «Колос» Борисполь 12.00 «ИФК СумГПУ» Сумы - МСК «Сумчанка» Сумы