Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:1263

В Сумах пройдет 4-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве

26-28 мая в Сумах пройдет 4-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве.

Игры пройдут на хоккейном поле в детском парке «Сказка».

26.05.2017

14.00 Сб. Полтавской обл. - МСК «Сумчанка» Сумы

16.00 «ИФК СумГПУ» Сумы - «Колос» Борисполь

27.05.2017

14.00 Сб. Полтавской обл. - «ИФК СумГПУ» Сумы

16.00 «Колос» Борисполь - МСК «Сумчанка» Сумы

28.05.2017

10.00 Сб. Полтавской обл. - «Колос» Борисполь

12.00 «ИФК СумГПУ» Сумы - МСК «Сумчанка» Сумы

Спорт Хоккей на траве
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По тематике

23.05.2017 09:05

В Сумах сыграли первый тур 15-летние хоккеистки

С 15 по 18 мая в Сумах состоялся первый тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди девушек 2001-2002 г.р....

Сумчанки взяли серебро в Коростене
22.05.2017 12:16

Сумчанки взяли серебро в Коростене

На выходных в Коростене проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2005-2006 г.р....

Сумчанки разыграли чемпионат Украины среди 12-летних
10.05.2017 17:31

Сумчанки разыграли чемпионат Украины среди 12-летних

2-5 мая на хоккейном поле в детском парке «Сказка» прошли игры чемпионата Украины по хоккею на траве среди девушек 2006-2007...

В Сумах стартовал чемпионат Украины по хоккею среди 14-летних
28.04.2017 17:55

В Сумах стартовал чемпионат Украины по хоккею среди 14-летних

С 23 по 27 апреля в Сумах прошел I тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди девушек 2003-2004 г.р....

24.04.2017 16:10

В Сумах играли в хоккей

21-23 апреля в Сумах прошел третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женщин....

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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