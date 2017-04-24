В Сумах пройдет 4-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве

Игры пройдут на хоккейном поле в детском парке «Сказка».
26.05.2017
14.00 Сб. Полтавской обл. - МСК «Сумчанка» Сумы
16.00 «ИФК СумГПУ» Сумы - «Колос» Борисполь
27.05.2017
14.00 Сб. Полтавской обл. - «ИФК СумГПУ» Сумы
16.00 «Колос» Борисполь - МСК «Сумчанка» Сумы
28.05.2017
10.00 Сб. Полтавской обл. - «Колос» Борисполь
12.00 «ИФК СумГПУ» Сумы - МСК «Сумчанка» Сумы
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